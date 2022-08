Blähbauch? Diese Früchte sind der Grund dafür

Je höher die Temperaturen, desto weniger Stoff tragen wir. Kein Wunder, dass wir besonders in der Badi eine gute Figur machen möchten. Ein rundes, grummelndes Bäuchlein ist da nur hinderlich – vor allem dann, wenn wir es nach dem Naschen von gesunden Früchten bekommen. Die Ursache für Blähungen und Bauchschmerzen sind die darin enthaltene Fruktose und der Zuckeraustauschstoff Sorbit. Sie führen dazu, dass wir danach einen runden Bauch und Flatulenzen haben. Denn während des Verdauungsprozesses ist unser Organismus nur begrenzt dazu in der Lage, den im Obst enthaltenen Fruchtzucker aus dem Darm in unseren Körper zu schleusen. Die überschüssige Menge gelangt folglich unverdaut in unserem Dickdarm, wo Gase entstehen, die schliesslich für Blähungen sorgen. Darum sind Früchte in grossen Mengen nur schwer verdaulich. Es gibt allerdings einige Tricks, mit denen wir für unsere Disziplin – beispielsweise bei Pommes nicht schwach zu werden – belohnt werden. Wir verraten sie euch hier: