2. Gute Verdauung

Leidet ihr manchmal an Blähung, Verstopfung oder sonstigen Magenproblemen? Gut möglich, dass Apfelessig euer Retter ist: Dank den enthaltenen Nährstoffen kurbelt er die Verdauung an und wirkt als sanfte Reinigung. Auch der Darm liebt Apfelessig! Die Säure im Essig regt die Bildung von Speichel an und unterstützt die Aktivitäten von Darm und Bauchspeicheldrüse.