Zubereitung: Die Sahne in einem Topf langsam erhitzen, aber nicht kochen lassen. Kuvertüre in Stücke brechen und unter ständigem Rühren in der Sahne schmelzen lassen. Währenddessen die Spekulatiuskekse zerkleinern und anschliessend mit einer Prise Salz in die geschmolzene Schokolade geben. Kräftig vermischen und mindestens zwei Stunden im Kühlschrank kaltstellen, bis eine feste Masse entstanden ist. Kakaopulver, Zucker und Zimt vermischen und in einer flachen Schale bereitstellen. Die Schokoladen-Spekulatiusmasse zu kleinen Kugeln rollen und in der Kakao-Mischung wenden.