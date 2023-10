Hasselback-Butternut ist das Kürbis-Gericht der Saison!

Kalorienarm, Vitamin- und Nährstoffreich – was will man mehr von einem Gemüse? Wohl deshalb und auch wegen seiner Vielfältigkeit ist Kürbis heute so begehrt. Galt er vor einigen Jahrzehnten noch als Arme-Leute-Essen, ist er im Herbst und Winter nicht mehr aus der Küche wegzudenken. Früher wurde er vor allem als Suppe aufgetischt, heute gibt es keine Rezeptgrenzen mehr. Gnocchi, Risotto, Spaghetti, im Ofen gebacken, gebraten, glasiert, gratiniert, gefüllt, als Tatar, Curry, Creme, Kuchen und Wähe, als Knödel, sogar als Latte wird der Kürbis kredenzt. Und das sind nur ein paar Alltagsrezepte, keine aufwändigen Gourmet-Gerichte von Spitzenköchen. Als gesündester Kürbis gilt der Hokkaido. Er enthält besonders viel Betacarotin und auch die meisten Ballaststoffe. In Sachen Beliebtheit hat diese Saison aber die Sorte Butternut die Nase vorn. Vor allem wegen dem Hasselback-Gericht. Ein Rezept, das momentan auch viral total abgeht.