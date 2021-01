Heilfasten – so gehts!

Alle Jahre wieder ist es soweit: Wir wollen abnehmen, haben es uns an Neujahr vorgenommen. Ein guter Start in das Vorhaben ist Heilfasten. Wer gesund ist, kann das zu Hause machen, braucht aber viel Disziplin. «Einfacher geht es in Gesellschaft und mit ärztlicher Betreuung», weiss Françoise Wilhelmi de Toledo, die medizinische Leiterin der Buchinger Wilhelmi Klinik am Bodensee.