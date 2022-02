Hirse- vs. Haferflocken: Was ist gesünder?

Hirse: Unerwarteter Eisenlieferant

In Hirse steckt eine Vielzahl an gesunden Inhaltsstoffen. Ganz vorne mit dabei: Eisen. In 100 Gramm Hirse stecken ganze sieben Milligramm davon. Zur Veranschaulichung: Frauen wird eine tägliche Eisenzufuhr von etwa 15 Milligramm empfohlen, Männern zehn Milligramm. Wer regelmässig von dem Getreide isst, sollte also kein Problem haben, auf die empfohlene Dosis zu kommen. Zudem gilt Hirse als reich an Magnesium, Vitamin A, B, und E und Silizium, was den Körper und das Immunsystem nicht nur von innen stärkt, sondern auch der Schönheit zugute kommt: Das Bindegewebe wird gestrafft und Haut, Haar und Nägel bekommen einen Boost. Ein weiterer Pluspunkt der Hirse: Im Gegensatz zu vielen anderen Getreidesorten ist sie von Natur aus glutenfrei.