Ehrlich gesagt, nicht so speziell, wie man denkt (lacht). Ich mache einfach mein Ding und koche für die Leute, die mich auf den Sozialen Medien verfolgen. Das fühlt sich heute noch fast gleich an wie damals, als ich angefangen habe. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich ziehe einfach mein Ding durch und mache das, was mir Spass macht.