Kann Knochenbrühe die Gelenke stärken?

Eine gängige Annahme ist, dass die Aminosäuren oder Proteinbausteine der Knochenbrühe unsere Sehnen, Bänder und Knorpel dabei unterstützen, ihr eigenes Kollagen herzustellen und so die Gelenke zu stärken. Laut Dr. Keith Baar, Professor für molekulare Sportphysiologie an der University of California, macht das in der Theorie zwar Sinn: Studien hätten ergeben, dass Kollagenpräparate Muskeln und Sehnen stärken können, und Sportlern bei der Erholung helfen können. Zur Knochenbrühe selbst gebe es bisher aber nur wenig Forschung, wird Baar von der «New York Times» zitiert.