Wirz-Chips

Jetzt im Herbst ist die Lust auf Kohlgemüse wieder da. Weiss- und Rotkabis, Spitz-, Feder- und Rosenkohl, Kalette und Wirz – die grossen und kleinen Kohlkopfe schmecken toll und sind erst noch wahre Vitamin-C-Bomben. Man kann die Blätter füllen, wickeln, braten, schmoren, dämpfen, sautieren, im Ofen überbacken, garen – und auch knupsrige Chips daraus machen. Vor allem Wirz (wie der Wirsing bei uns in der Schweiz heisst), der ja das ganze Jahr über Saison hat, eignet sich super dafür. Die Blätter des Kohlkopfs müssen nicht mal klein geschnitten, sondern können in ihrer ganzen Grösse als Chip serviert werden. In XL-Ausführung sozusagen.