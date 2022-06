Kräuter richtig trocknen – vermeidet diese 6 Fehler

Fehler 4: Bünde dicht aneinander aufhängen

Am besten eignet sich die Kräutertrocknung an der Luft, da so die ätherischen Öle und das Aroma erhalten bleiben. Bei dieser Methode solltet ihr mehrere Zweige mit einem Garn zu kleinen Bündeln zusammenbinden. Die Sträusschen werden dann kopfüber aufgehängt. Wichtig ist, dass die Kräuter nicht zu dicht aneinander befestigt werden. So wird der Trocknungsprozess verlangsamt, wodurch sich die Qualität verschlechtert. Länger als vier Tage sollte das Trocknen in der Regel nicht dauern. Mit der Zeit bauen Enzyme nämlich Bestandteile im Zellgewebe ab. Daher sollte man zwischen den Bündeln auch genug Abstand lassen.