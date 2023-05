Lammgigot mit Gremolata

Gremolata:

einige getrocknete Tomaten

1 Knoblauchzehe

1 Zitrone

1 Bund Petersilie

200 g Olivenöl

Thymian



Zubereitung:

Das Fleisch mit einer Schnur fest zusammenbinden. Das Gemüse rüsten und in Würfel von ca. 1,5 cm schneiden.

Die Lammkeule würzen und in einem Bräter gut anbraten. Fleisch rausnehmen. Das geschnittene Gemüse in den Bräter geben, kurz braten und mit dem Kalbsfond auffüllen. Die Lammkeule auf das geschnittene Gemüse setzen und den Bräter in den auf 160 °C vorgeheizten (Ober-Unterhitze) Ofen schieben. Ca. 45 Minuten garen, bis das Fleisch die Kerntemperatur von 50 °C erreicht hat. Das Lamm aus dem Ofen nehmen und die Bratenflüssigkeit passieren. Die Lammkeule zum Nachziehen in den ausgeschalteten Ofen geben. Die Bratenflüssigkeit reduzieren. Zum Anrichten das Fleisch in fingerdicke Scheiben schneiden.

Für die Gremolata die Zitrone schälen und in feine Brunoise schneiden, die Petersilie und Knoblauch fein hacken. Die getrockneten Tomaten ebenfalls in Würfelchen schneiden. Alle Zutaten mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Olivenöl bedecken und auf die Keule geben.