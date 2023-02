1. Suppen vorbereiten

Am besten bereitet ihr einmal pro Woche einen grossen Topf Suppe zu und stellt diesen in einem gut verschliessbaren Behälter in den Kühlschrank. So könnt ihr euch immer wieder bedienen und eine Portion aufkochen. In die Suppe kommt alles rein, was im Gemüsefach liegt. Karotten, Sellerie, Lauch und so weiter. Ganz einfach mit Bouillon aufkochen und mit (frischen) Kräutern würzen. Wer will, kann das Ganze pürieren oder die Gemüsestücke ganz lassen. Auch eine Möglichkeit: Nebenbei ein paar Portionen Pasta oder Reis kochen und als Einlage in die Suppe geben.