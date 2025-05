Weisses und braunes Fett

Kurz zur Erklärung: Grundsätzlich wird zwischen weissem und braunem Fett unterschieden. Ersteres ist den meisten bekannt. Es befindet sich hauptsächlich unter der Haut, am Bauch, Po und in der Bauchhöhle zwischen den Organen. Seine Hauptaufgabe ist die Kälteisolation und Energieproduktion für den Körper. Die braune Variante hingegen wurde erst vor kurzem bei Erwachsenen entdeckt. Im Gegensatz zu seinem weissen Pendant kann es direkt Wärme abgeben und steigert so unseren Energieverbrauch.