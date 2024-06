Krautstiel belebt Gehirn und Nerven und hilft bei Nervosität und Konzentrationsmangel. Das vitalisierende Grüngemüse schützt alle Schleimhäute im Körper und entgiftet den Darm.

Kohlrabi hilft bei Energiemangel. Das Kohlgemüse kurbelt den Zellstoffwechsel sowie die Blutbildung an und stärkt das Immunsystem. Es kräftigt nicht nur das Herz, sondern auch Haut und Haare.

Kopfsalat und Eisbergsalat kommen jetzt frisch vom Feld und strotzen vor Magnesium, das Müdigkeit und Antriebsschwäche vertreibt. Blattsalat stärkt das Immunsystem und schützt die Zellen vor Freien Radikalen.

Radieschen sind eine scharfe Waffe gegen Bakterien und Pilze in Magen und Darm. Schon ein paar wenige Radieschen pro Tag genügen, um die Schleimhäute zu desinfizieren. Die Miniwurzeln wirken überdies vorbeugend gegen Gallen-, Nieren- und Blasensteine.

Rhabarber ist einerseits ein natürliches Beruhigungsmittel für die Nerven. Andererseits regt dieses auf viele Arten geniessbare Knöterichgewächs aber auch die Verdauung an, putzt den Darm durch, schwemmt Gifte und unnütze Fette aus und hilft bei Verstopfung.

Spargel ist für die Körperzellen einer der besten Jungbrunnen der Natur, von dem insbesondere auch ältere Menschen profitieren. Die unterirdisch wachsende Stange hilft zudem bei Sehschwäche und Nachtblindheit, stärkt die Nerven, aktiviert Glückshormone und belebt die Libido.

Spinat ist ein Muntermacher für alle, die an Nährstoffmangel leiden. Mit seiner hohen Konzentration an Biostoffen aktiviert er den Stoffwechsel des ganzen Körpers, beruhigt die Nerven, stärkt das Gehirn und sorgt auch für bessere Stimmung.