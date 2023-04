Zubereitung:

Mascarpone, Zucker, Schlagrahm und Pistaziencreme (evtl. im Wasserbad oder in der Mikrowelle etwas schmelzen) in eine Schüssel geben und alles gut mischen. Die Milch in ein flaches Gefäss geben, die Löffelbiscuits darin tunken und in eine Auflaufform legen. Die Hälfte der Masse darauf verteilen. Restliche Biskuits ebenfalls in Milch tauchen, darauflegen und die restliche Masse darauf verteilen. Etwas von der Pistaziencreme darüber geben und mit grob gehackten Pistazien garnieren. Das Tiramisù für mindestens zwei Stunden – besser länger – in den Kühlschrank stellen.