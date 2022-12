Austern waschen und abbürsten. Die Muschel in einem Küchentuch mit der Wölbung nach unten in die Hand nehmen. Das Austernmesser an der spitzen Seite der Muschel ansetzen und mit einer Drehbewegung öffnen. Das Messer dann rund um die Auster herum durchziehen, um die Schale ganz zu öffnen. Die obere Hälfte so wegnehmen, dass nichts ausläuft. Jetzt kann die Auster mit ein wenig Zitronensaft beträufelt und dann sofort genossen werden.