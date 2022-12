Das perfekte Dinner

Guetzli von Zirkusstar Chanel Knie

Sechs Prominente verraten, was sie zum Fest mit der Familie schlemmen. Ein Weihnachtsmenü, so schillernd wie die Persönlichkeiten. Eins darf an Weihnachten natürlich auch nicht fehlen – Guetzli! Das findet auch Chanel Knie, deshalb gibt es von ihr ein Rezept für Chocolate Chip Cookies.