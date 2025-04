Für die Chips Kartoffelstock frisch zubereiten oder -resten verwenden. Den Brei in einen Gefrierbeutel abfüllen und eine winzige Spitze in der Ecke abschneiden, sodass ein Dressiersack entsteht. Dann kleine Punkte Kartoffelstock auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben (genügend Abstand einplanen). Ein weiteres Backpapier über die Punkte legen und mit einem Glas flach drücken. Sodass kleine Taler entstehen. Das Blech dann für ca. 30 Minuten in den auf 160 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Rausnehmen, etwas abkühlen lassen, das Papier entfernen und die knusprigen Chips geniessen. Ein Tipp für die ganz schnelle Variante: Man kann auch Kartoffelstock aus der Packung verwenden!