Baschis Rezeptempfehlung für die Weihnachtsvorspeise

In der Zwischenzeit für das Tatar Lachs waschen, trocken tupfen und in feine Würfel schneiden. Gurke schälen, der Länge nach halbieren, Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch fein würfeln. Radieschen putzen, waschen trocken tupfen und in feine Würfel schneiden. Dill waschen, trocken schütteln und die Spitzen fein hacken. Limette halbieren und auspressen. Lachs, Gurke, Radieschen, 2/3 des Dills, Limettensaft und Olivenöl in einer Schüssel vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.