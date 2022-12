Eigelb, 4 Esslöffel Ahornsirup und Mascarpone in einer Schüssel cremig rühren. Eiweiss steif schlagen und beide Massen sanft untereinanderheben. Die Schale einer halben Zitrone hauchdünn in die Creme raffeln und einen Spritzer Zitrone dazugeben – je nach Gusto. Die Form für das Tiramisu, am besten rechteckig, sowie ein Extragefäss zum Biskuit Tunken bereitstellen. Das Extragefäss mit dem möglichst frischen Kaffee füllen. Je nach Vorliebe darf der Kaffee ein wenig stärker oder schwächer sein. Einen Teelöffel Ahornsirup in den noch warmen Kaffee geben und die Löffelbiskuits hineintunken. Am besten einzeln und nicht zu lange abtropfen lassen. Getränkte Biskuits in der Tiramisu-Form zu einer ersten Schicht aneinanderreihen. Darauf folgt eine erste grosszügige Schicht der Creme. Jetzt folgt die zweite Schicht getränkte Löffelbiskuits und die letzte Schicht der Creme. Zum Abschluss wird Kakaopulver in ein Sieb gegeben und über dem Tiramisu verteilt. Am besten wird das Tiramisu vor dem Geniessen noch eine Stunde kühl gestellt.