Ryan Regez, wie geht vegan naschen an Weihnachten?

Was kommt bei dir an Heiligabend auf den Tisch?

In Tschechien gibt es typischerweise Karpfen und Kartoffelsalat. Für mich als Veganer gibt es aber eine cremige Erbsensuppe und panierte Pilze mit Kartoffelsalat. An Weihnachten esse ich durchgehend fast den ganzen Tag. So kenne ich es von zu Hause. Vor zwei Jahren habe ich so innerhalb von zehn Tagen drei Kilo zugenommen.