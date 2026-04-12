Sind Süsskartoffeln gesünder als klassische Knollen?

Kalorien- und Nährstoffcheck

Schauen wir uns zu Beginn die Kalorien der beiden Sorten an. Trotz des schlechten Rufs liegen Kartoffeln mit 71 Kalorien à 100 Gramm sogar unter der Süsskartoffel. Die kommt bei gleicher Menge, vor allem durch ihren hohen Zuckergehalt, auf 86 Kalorien. Auch was die Kohlenhydrate betrifft muss die rote Knolle dank ihrer Süsse mehr einbüssen als die gelbe. Anders sieht das beim Vitaminvergleich aus. Dort schneidet die Süsskartoffel deutlich besser ab. Sie verfügt über mehr Vitamin A, B, Beta Carotin und Eisen, welche für die Zellatmung verantwortlich sind, der Herzgesundheit guttun und oxidativen Stress verringern. Beim Vitamin-C-Gehalt gewinnt dafür die Kartoffel.