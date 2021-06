So einfach gelingt Pasta Carbonara

Das sind die Original-Zutaten

200 g Pancetta oder Speck oder Gaunciale

1 Ei

3 Eigelb

100 g Pecorino oder Parmesan

Salz, schwarzer Pfeffer

400 g Pasta (am besten Spaghetti oder Rigatoni)



Und so gehts

Pancetta in Streifen oder Würfelchen schneiden. Bei mittlerer Hitze in einer Bratpfanne ohne Fett langsam knusprig braten. Das Ei und die Eigelb in einer Schüssel mit einer Gabel verquirlen. 100 g geriebenen Pecorino romano oder Parmesan daruntermischen. Mit ganz viel schwarzem Pfeffer würzen. Gründlich mischen. Pasta in siedendem Salzwasser al dente kochen, abgiessen (etwas Pastawasser auffangen). Die abgetropfte Pasta und die Hälfte des knusprig gebratenen Pancettas in die Schüssel zu der Eimasse geben und alles rasch vermischen. Ist die Sauce zu dick, mit etwas Pastawasser die Sauce verdünnen. Pasta auf Teller verteilen, den restlichen, knusprigen Pancetta und eventuell noch etwas Pecorino darüberstreuen. Sofort servieren.