Wer sagt denn, dass Rosenkohl immer im Ganzen serviert werden muss? Denn die kleinen Köpfchen können auch entblättert werden – wie ein Kopfsalat. Es braucht zwar etwas Geduld. Aber wer die aufbringt, wird mit einer wahren Delikatesse belohnt. Und die schmeckt selbst jenen, die das Gemüse sonst verschmähen. Die Rosenkohlblätter einfach mit gehackten Zwiebeln oder Schalotten kurz in heisser Butter schwenken. Danach ist das Gemüse zart, buttrig, immer noch knackig, schmeckt überhaupt nicht nach würzigem Kohl. Und die vielen Nährstoffe bleiben erst noch bestens erhalten. Also, ran an die Köpfchen!