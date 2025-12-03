Steffi Mittler und die frechen Spitzbuben

Wenn eine Spitzenpatissière Guetzli bäckt, ist alles ein wenig anders. Deshalb kommt in den Teig von Steffi Mittlers Spitzbuben Mohn und zwischen die beiden Teigrondellen eine erfrischende Zitronencreme. «Ich mag es, wenn ein Dessert nicht zu süss ist und einen Säurekick besitzt. Dieses Prinzip übertrage ich auf mein Weihnachtsgebäck», erklärt die 32-Jährige, die im 18-Punkte-Restaurant «Mammertsberg» in Freidorf seit über drei Jahren für den süssen Abschluss verantwortlich ist und als Souschefin auch in der herzhaften Küche mit anpackt. Das Backen liegt Mittler im Blut. «Alle in unserer Familie haben in der Adventszeit wie verrückt gebacken. Meine Urgrossmutter, meine beiden Omas, meine Mama, meine Tante... Entsprechend voll war die Vorratskammer. Wir konnten das Gebäck unmöglich bis Weihnachten aufessen, deshalb mussten wir jeweils einen Teil einfrieren und tischten diese Guetzli im Mai zum Geburtstag meines Vaters wieder auf.» Neben Spitzbuben mit diversen Füllungen liebt GaultMillaus «Patissière des Jahres 2026» vor allem Vanillekipferl und Nussecken. «Schon als Kind konnte ich riesige Mengen davon verschlingen», so die Crossfit-Liebhaberin (das Training am Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr ist ihr heilig!).