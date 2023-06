Ein Hauch von Schärfe und eine Fülle gesundheitlicher Vorteile – in der Küche und der Heilkunde hat Ingwer seit Jahrhunderten einen festen Platz. Die Wurzel enthält natürliche, entzündungshemmende Stoffe, die den Stoffwechsel ankurbeln, den Magen-Darm-Trakt beruhigen und das Immunsystem stärken. In den vergangenen Jahren hat sich die würzige Wunderknolle zum geschätzten Superfood entwickelt und findet sich inzwischen in vielen Gerichten und Getränken wieder. Autorin Franziska von Au teilt in ihrem Buch «Ingwer – Die wunderbaren Heilkräfte der magischen Knolle» (Heyne Verlag) Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Geschichte sowie zahlreiche Rezepte mit Ingwer, die über das klassische Ingwerwasser hinausgehen. Vier Rezepte finden Sie hier.