1. Fehler: Abgepackte Teebeutel verwenden

Zugegeben, die schnellste Lösung, um an eine warme Tasse Tee zu kommen, sind Teebeutel aus dem Supermarkt. Im Gegensatz zu einem Tee-Ei sind sie praktischer. Qualitativ – und vom Umweltgedanken her – ist ein Ei aber definitiv die bessere Wahl, weil für die Beutel bloss die Reste aus zerbrochenen Teeblättern verwendet werden. Das bedeutet, dass unser Heissgetränk geschmacklich nur halb so gut schmeckt und die Beutel in der Regel weniger lang haltbar sind.