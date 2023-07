Zubereitung:

Die gequollenen Linsen mit dem Wasser und Salz in einen Mixer geben und so lange pürieren, bis eine sehr feine, homogene Masse entsteht. Diese in eine Pfanne geben und auf dem Herd unter ständigem rühren langsam erwärmen, bis sie andickt. Pfanne vom Herd nehmen und die Linsenmasse in eine flache Form geben. Ausgekühlt wird sie fest, kann gestürzt und in kleine Würfel geschnitten werden. Und schon ist er fertig, der Fake Tofu. Man kann ihn jetzt in Öl anbraten, mit Salz, Pfeffer oder etwas Sojasauce abschmecken. Wer mag, kann die Würfel vor dem Braten noch mit Paniermehl oder Panko panieren – das sorgt für einen Extra-Crunch.