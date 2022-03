«Für wer isch de Vegi-Täller?» Ein Satz, mit dem viele Langzeit-Vegetarier*innen früher an Anlässen und in Restaurants plötzlich in den Mittelpunkt gerückt wurden. Unangenehm. Auch Dorrit Türck, ihres Zeichens Gemüsespezialistin, Rezeptentwicklerin, Yogalehrerin und Autorin des Kochbuchs «Gmües», erlebte oft solche Momente. Heutzutage sinkt die Hemmschwelle, fleischlos zu kochen. Mittlerweile gibt es viele Vegis – aber auch genügend Rezepte?