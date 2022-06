Eigelb mit Matcha-Pulver und Zucker in eine Schüssel geben und umrühren, bis die Masse schaumig wird. Milch und Rahm kurz erhitzen und während konstantem Rühren unter die Ei-Zucker-Mischung giessen. Die Masse zurück in die Pfanne geben, bei niedriger Hitze aufkochen und ständig rühren. Sobald die Masse bindet, vom Herd nehmen und durch ein Sieb in eine Schüssel geben. Schüssel in Eiswasser stellen und warten, bis die Glace kalt wird. Regelmässig umrühren. Glace in eine Eismaschine geben und gefrieren lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wird. Ohne Eismaschine: In eine zugedeckte Schüssel füllen und etwa vier Stunden im Gefrierfach ruhen lassen. Jede Stunde einmal umrühren.