Wann wird es mit dem Alkohol trinken gefährlich?

Wer in irgendeiner Form eine Angst mit sich bringt oder wem etwas im Leben fehlt, kann schnell auf Abwege geraten. «Eine Sucht hat nichts mit Schwäche zu tun. Sie ist nur ein Versuch, persönliche Probleme zu lösen oder einen Sinn im Leben zu finden. So gesehen besteht bei uns allen ein Stück weit das Risiko, abhängig zu werden.». Wichtig sei daher, sich selbst zu fragen, was einem im Leben wirklich wichtig ist. «Wer auf diese Frage eine sinnvolle Antwort abseits des Alkohols findet, ist kaum suchtgefährdet», so Wopfner.