Was steckt hinter dem Hype um Kaffee mit Zitrone?

Es ist bewiesen, dass das Koffein aus Kaffee Blutgefässe erweitert, den Blutfluss anregt und somit die Ursache von Kopfschmerz bekämpft. Das Vitamin C der Zitrone lindert Schmerzen. Kombiniert also die perfekte Wahl gegen fieses Stechen im Kopf. Nicht umsonst sind beide Inhaltsstoffe in vielen Schmerzmitteln enthalten. Aber Vorsicht: Übertreiben wir es mit dem Kaffeekonsum, kann das genau das Gegenteil bewirken – und der Kopf tut nur noch mehr weh. Hier erfahrt ihr, wie viele Tassen am Tag gesund sind.