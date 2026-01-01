Welche Lebensmittel helfen gegen Kater?

Das Szenario, in dem wir am 1. Januar morgens (oder wahrscheinlich erst am Nachmittag) erwachen, sieht in etwa so aus: In den Haaren hängt noch Glitzer, die Füsse sind geschwollen vom Tanzen und unser Kopf ist voll mit Erinnerungen – und dem guten alten Kater. Auch wenn wir bereits jetzt ahnen, wie zerschlagen wir uns nach der wilden Partynacht unter unserer Bettdecke fühlen werden – die Realität sieht meist noch schlimmer aus. Da brauchen wir Nahrung, die ganz sanft mit unserem Magen umgeht und unserem Geist wieder Leben einhaucht. So wie: