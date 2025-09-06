Welche Lebensmittel machen einen schönen Teint?

Ab sofort integrieren wir Snacks in unseren Speiseplan, die mit einem hohen Anteil an Carotinoiden schon von innen heraus für einen gesunden Ferien-Glow auf der Haut sorgen UND selbige auf die Sonneneinstrahlung vorbereiten. Damit das Beta-Carotin den gewünschten, bräunenden Effekt erzielt, müssen täglich allerdings rund 30 Milligramm konsumiert werden und das über einen Zeitraum von mindestens 3 Wochen.