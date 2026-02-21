Es gibt verschiedene Gründe, sich für pflanzliche Milch zu entscheiden. Die einen sind überzeugte Veganer*innen und verzichten generell auf tierische Produkte, andere können aufgrund der Laktose Kuhmilch nur schlecht verdauen oder greifen aus Umweltgründen zur pflanzlichen Milch. Welche Milch eignet sich aber wofür? Zugegeben: bei all den Alternativen kann man schon mal den Überblick verlieren. Ob Soja-, Hafer- oder Mandelmilch, Kokos- oder Reismilch: Die Liste ist lang. So kompliziert ist die Geschichte jedoch nicht, denn grundsätzlich können wir Kuhmilch in fast allen Rezepten mit pflanzlicher Milch ersetzen. Auch die Mengenangabe verändert sich mit der Alternative nicht. Allerdings sollten wir uns vergewissern, dass wir die pflanzliche Milch immer ungesüsst kaufen. Denn der Zucker kann den Geschmack des Gerichts beeinflussen. Hier ein paar Tipps, welche pflanzliche Milch am besten zu euren Lieblingsrezepten passt: