Welcher Wein in welches Glas?

Der Duden sieht im Begriff «glasklar» zwei Bedeutungen. Zum einen beschreibt er das Adjektiv mit «so klar wie Glas, durchsichtig, hell». Zum anderen sieht er darin die Synonyme «sehr klar und deutlich».



Man könnte aber auch denken, es sei glasklar, zu wissen, dass verschiedene Weine, verschiedene Weingläser benötigen. Schliesslich können Elemente wie Durchmesser oder Höhe eines Glases die geschmackliche Wahrnehmung beim Weinerlebnis beeinflussen. Auch Stiellänge, Glaswanddicke oder Wölbung erfüllen eine Funktion. Ist für euch glasklar, oder? Mit folgender Liste bestimmt: