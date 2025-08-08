Cacio e pepe

So funktionierts!

Das brauchen wir für vier Personen als Vorspeise: schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 180 Gramm Pecorino Romana und 400 Gramm Spaghetti oder Bucatini. Die Pasta in siedendem Salzwasser al dente kochen. Eine Kelle oder Tasse vom Pastawasser in eine wokähnliche Pfanne geben. Einen Teil des Pecorino Romana, zirka 5 Esslöffel, ins Wasser geben und darin schmelzen lassen. Achtung, die Temperatur muss ganz niedrig sein. Dann die Spaghetti dazugeben und ebenfalls bei mittlerer Hitze in der Pfanne schwenken oder mit einer Kochgabel mischen. Der Käse muss richtig schön cremig werden und seidig an den Spaghetti haften bleiben. Gelingt das nicht auf Anhieb, etwas mehr Pastawasser oder Pecorino dazugeben. Immer schön mischen oder die Pfanne schwenken. Zum Schluss alles kräftig pfeffern, Pfanne nochmals durchschwenken und die Pasta sofort in tiefen Tellern anrichten. Je nach Gusto nochmals geriebenen Pecorino und Pfeffer aus der Mühle darübergeben. Fertig ist der Soulfood vom Feinsten!