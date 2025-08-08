Cacio e Pepe ist ein Klassiker der römischen Küche, gehört zu den ältesten und beliebtesten Rezepten. Der Legende nach wurde es von Hirten kreiert, die auf der Weide stets getrocknete Nudeln, Schafskäse und Pfeffer vorrätig hatten. Und mit diesen Zutaten wird die Pasta an Käsesauce zur einzigartigen Geschmacksbombe. Kaum zu glauben, dass hier weder Rahm noch Butter im Spiel sind. Das Geheimnis liegt am stärkehaltigen Wasser, in dem die Teigwaren gekocht wurden, das den Käse (Pecorino Romana) und die Teigwaren zu einer vollkommenen Einheit werden lässt und die Pasta mit einem seidigen Schmelz überzieht.
So funktionierts!
Das brauchen wir für vier Personen als Vorspeise: schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 180 Gramm Pecorino Romana und 400 Gramm Spaghetti oder Bucatini. Die Pasta in siedendem Salzwasser al dente kochen. Eine Kelle oder Tasse vom Pastawasser in eine wokähnliche Pfanne geben. Einen Teil des Pecorino Romana, zirka 5 Esslöffel, ins Wasser geben und darin schmelzen lassen. Achtung, die Temperatur muss ganz niedrig sein. Dann die Spaghetti dazugeben und ebenfalls bei mittlerer Hitze in der Pfanne schwenken oder mit einer Kochgabel mischen. Der Käse muss richtig schön cremig werden und seidig an den Spaghetti haften bleiben. Gelingt das nicht auf Anhieb, etwas mehr Pastawasser oder Pecorino dazugeben. Immer schön mischen oder die Pfanne schwenken. Zum Schluss alles kräftig pfeffern, Pfanne nochmals durchschwenken und die Pasta sofort in tiefen Tellern anrichten. Je nach Gusto nochmals geriebenen Pecorino und Pfeffer aus der Mühle darübergeben. Fertig ist der Soulfood vom Feinsten!