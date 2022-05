Wie gesund ist Fleischersatz aus Erbsenprotein?

Vor ein paar Jahren mussten Vegetarier*innen und Veganer*innen im Supermarkt noch richtig nach Fleischalternativen suchen. Heute sind die Regale überfüllt. Die Auswahl an pflanzlichen Burgern, Poulet und Würsten ist riesig. Allen voran das berühmte Beyond Meat aus den USA und das ETH Start-Up Planted. Der fleischlose Grillabend ist inzwischen längst kein Problem mehr. Das Beste: Während die meisten veganen Produkte in der Vergangenheit hauptsächlich aus Soja oder Seitan hergestellt wurden, stehen sie ihren fleischigen Alternativen in Konsistenz und Geschmack heute in nichts mehr nach. Grund dafür ist vor allem eine Zutat: Erbsenprotein. Wie es der Name schon verrät, steckt es voller Eiweiss. Und genau darin lag lange das Problem: Pflanzliche Proteinquellen sind rar. Kein Wunder also, dass das Extrakt der kleinen Frucht derzeit boomt.