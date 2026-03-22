Wie ihr Blumenkohl noch nie gegessen habt

Er ist ein Klassiker der Schweizer Küche und erlebt gerade sein grosses Revival als Power Food: der Blumenkohl. Statt wie bei Mami und Grossmami gedünstet oder im Salzwasser gekocht, wird er neuerdings auch am Stück im Ofen geröstet oder zu schmackhaften Currys verarbeitet. Wir haben vier weitere Ideen, wie ihr das Trendgemüse aufpeppen könnt. Denn schliesslich hat es gerade Saison.