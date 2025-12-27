Wie kann man Essensreste retten?

Rosenkohl

Das Gemüse, das alle Kinder hassen, schmeckt Erwachsenen einmal zubereitet nicht nur als Beilage zum Weihnachtsmenü. Wer nach dem Fest auf seine Linie achten will, mariniert Rosenkohl-Hälften und Champignons mit einer Mischung aus Honig, Senf, Olivenöl und Knoblauch und gibt sie auf ein Backblech. Mit etwas Parmesan und Paniermehl überbacken und geniessen. Nur Gemüse muss nicht sein? Gemeinsam mit den übrigen Kartoffeln und etwas Rahm und Crème Fraîche wird aus dem Rosenkohl ein köstliches Gratin.