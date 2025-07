Zubereitung: Als erstes weicht ihr wieder die Cashewkerne in einer Schüssel mit Wasser ein. Unterdessen könnt ihr die Flohsamenschalen in ein separates Glas mit 300 ml Wasser geben und mit einer Gabel verquirlen. Die restlichen Zutaten mit einem Schneebesen in einem dritten Behälter zu einer feinen Masse vermischen.

Dann ist Zeit für eine Runde Netflix, weil alle drei Gläser für etwa zwei Stunden ruhen sollten. Die Flohsamenschalen bilden zusammen mit dem Wasser nämlich eine Art Gel.

Nach besagter Wartezeit könnt ihr die Cashewkerne abtropfen und mit den anderen Zutaten in einem Mixer zu einer cremigen Masse pürieren. In eine kleine Schale geben, oben glatt streichen und für einige Stunden – am besten über Nacht – in den Kühlschrank stellen. Das Warten lohnt sich! Nach einigen Stunden ist der Mozzarella stichfest und ihr könnt ihn mit einem Messer vorsichtig vom Rand der Schale lösen und auf einen Teller stürzen. Last es euch schmecken!