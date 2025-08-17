Funktioniert ein Liebes-Comeback wirklich?

Was sind typische Stolpersteine bei einem Liebes-Comeback?

Oft spüren Paare bei einem Neustart den Druck, alles perfekt machen zu wollen und auf keinen Fall in einen Konflikt zu geraten. Es ist aber normal, dass alte Beziehungsdynamiken manchmal wieder aktiv werden können. Die Frage ist, wie zwei Menschen damit umgehen. Wenn sie die Dynamiken erkennen, können sie neue Strategien entwickeln, anstatt in die Konfrontation oder Vermeidung zu gehen. Ein anderer Stolperstein ist, das Gefühl zu haben, dass wir unser Gegenüber nach all den Jahren in- und auswendig kennen und dem Prozess deshalb nicht mehr gleich offen begegnen. Meistens sind die Menschen überrascht, zu erfahren, wie die andere Person wirklich denkt und fühlt.