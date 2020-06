5 erstaunliche Fakten über Schamhaare

5. Der Geruch dient eigentlich als Lockstoff

Neben der Optik wollen wir mit der Rasur meist auch fiese Gerüche untenrum verhindern. Dabei dienten diese ursprünglich einmal dazu, das andere Geschlecht sexuell anzulocken. Das heisst: Der Geruch der Schamhaare wurde früher (manchmal auch heute noch) als sehr anziehend empfunden. Wer also künftig auf den Lockstoff setzen und sich natürlichen Reizen hingeben will – here you go!