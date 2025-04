5 Gründe, die für getrennte Wohnungen trotz Liebe sprechen

Nicht nur Gwyneth Paltrow und ihr Ehemann Brad Falchuk tun es: Getrennte Wohnungen trotz Ehe sind längst nicht mehr undenkbar, wenn auch immer noch ziemlich exotisch. Ein gemeinsames Leben an unterschiedlichen Orten oder Neudeutsch «living apart together» (zusammen getrennt leben) kann ganz unterschiedliche Formen annehmen: getrennte Wohnungen in derselben Stadt, unterschiedliche Wohnorte, getrennte Wohnungen plus ein gemeinsames Nest – oder wie bei Gwyneth Paltrow: eine Teilzeit-WG.