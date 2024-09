Sex macht fit

Okay, jetzt nicht so fit wie ein ausgewachsenes Workout. Aber Geschlechtsverkehr trainiert das Herz-Kreislauf-System, regt Stoffwechsel, Durchblutung und Lymphgefässe an und stärkt sogar das Immunsystem – Letzteres «verdanken» wir all den fremden Keimen, die dabei in unseren Körper gelangen (besser nicht so genau darüber nachdenken). Je nach Stellung und Dauer können wir ausserdem die eine oder andere Kalorie verbrennen.