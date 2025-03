Übelkeit

Ab und an leiden Frauen während des Eisprungs an Übelkeit – auch, wenn sie nicht schwanger sind. Der hohe Östrogenspiegel reizt in der Zyklusmitte das Brechzentrum im Gehirn. Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen können die Folge sein. Spätestens ein Tag nach der Ovulation verschwinden diese Symptome in der Regel wieder.