Beeinträchtigt die Hitzewelle unsere Periode?

In der Regel …

… sind wir müder

Ihr seid vor und während der Periode ohnehin schon schlapper als sonst? Kein Wunder, denn euer Hormonhaushalt spielt in dieser Zeit ganz schön verrückt. Vor allem die Progesteron-Produktion steigt in der zweiten Zyklusphase extrem an, dann rapide wieder ab – das kostet Energie. Hinzu kommt, dass wir bei der Monatsblutung mehr Wasser und vor allem mehr Eisen verlieren als sonst. Wenn es dann auch noch heiss ist, neigt unser Körper schnell zur Dehydrierung, die wiederum zu Müdigkeit und Erschöpfung führt.