Die Morgen-Kuss-Befürworterin

Ich verstehe diese ganze Diskussion um den Gute-Morgen-Kuss überhaupt nicht. Was ist denn bitte so schlimm daran? Okay, Mundgeruch ist eklig. Aber ich putz mir ja sonst auch nicht jedes einzelne Mal die Zähne, bevor ich jemanden küsse. Und mal ganz ehrlich: Können wir denn wirklich so unsauber werden über Nacht, dass wir am nächsten Morgen nicht einmal mehr hygienisch genug für einen Kuss sind? So ein Quatsch! Ich denke, Knutschen am Morgen ist für viele einfach unangenehm, weil sie sich mit zerzaustem Haar, verschmiertem Make-Up und Augenringen nicht attraktiv genug fühlen.