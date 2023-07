Frauen im Hormonchaos

Zucker

Ein Schoko-Bon, das wärs jetzt. Je nach Zyklus-Tag variiert das Verlangen nach was Süssem. Das kann uns Frauen manchmal ganz schön die Stimmung versauen. Aber wusstet ihr, dass Zucker sowohl während, als auch vor und nach der Periode – also immer! – den Hormonspiegel verändern kann? Wer zu viel Zucker isst, bei dem schüttet der Körper mehr Proteohormone wie Insulin aus. Das wiederum bewirkt, dass mehr männliche Geschlechtshormone, also Testosteron, in den Eierstöcken produziert wird. Und zu viel Testosteron wirkt sich dann negativ auf den Zyklus aus. Und das kann zu einer unregelmässgen Periode führen.