Sensibler als der Penis

Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Klitoris im Aufbau dem Penis ähnelt? Äusserlich zwischen den Schamlippen sehen wir lediglich die Klitorisperle (die hochsensible Eichel), die nur die Spitze des Eisbergs ist. Die ganze Klitoris ist etwa 10 Zentimeter (!) gross und besteht aus Muskeln, Bändern, Schwellgewebe, Drüsen, Nerven und Blutgefässen. In der Klitoris-Eichel treffen bis zu 8'000 Nervenenden zusammen, was doppelt so viele sind wie in der männlichen Eichel. Damit dieses hochsensibles Organ geschützt ist, ist es mit einer Vorhaut überzogen.